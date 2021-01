Tribune : Consulat de France et i24 news, la désinformation en marche

Le tombeau des rois est un site important du patrimoine historique juif. Pour des raisons rocambolesques, un véritable roman d’aventure à la Arsène Lupin, ce site est inscrit au patrimoine français. Le consulat général à Jérusalem le gère directement et en rend l’accès difficile et rare (deux demi-journées par semaine) avec inscription préalable… Encore que la sépulture elle-même, creusée dans la roche, est solidement cadenassée à l’alibi de raisons de sécurité. C’est une nouveauté depuis sa réouverture et ça doit justifier le 1,1 million d’euros dépensés en dix ans.

Un documentaire sur ce lieu exceptionnel était attendu. Yael Escojido, l’historienne et guide de ce lieu qu’elle veut faire connaître depuis des années, en avait proposé la réalisation à i24news, d’abord sans succès.

Finalement, la chaine demande à ce consulat l’autorisation d’y tourner. Mais voilà, lors d’une récente visite, Haim Berkovits et moi avions accompagné Yaël. Nous étions, bien sûr, sur la liste des visiteurs adressée au préalable au consulat : il faut montrer patte blanche à l’entrée, être sur la liste. Nous avions même pu filmer les lieux. Alors, le consulat autorise la journaliste dei24 d’y tourner aux conditions expresses que Yaël n’en soit pas le guide et qu’il choisisse les intervenants ! Pour le représentant d’un pays dont le Président ne cesse de clamer haut et fort l’importance du respect de la liberté d’expression (sans parler de la liberté de la presse) voilà un cas d’école. Des paroles aux actes. Lire la suite sur lemondejuif.info