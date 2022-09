Triathlon caniculaire en Espagne. Un sportif israélien raconte

Ran Bar-Yoshafat a récemment terminé la compétition « Iron Man », un triathlon en Espagne : 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis un marathon complet de 42,2 km. Mais le message qu’il m’a demandé de transmettre n’est pas spécifiquement lié au sport. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

« La compétition était programmée longtemps à l’avance, et personne ne savait qu’il y aurait une vague de très grosse chaleur en Europe ce jour-là. Près de 1 800 personnes ont commencé le triathlon, et seulement environ 1 400 l’ont terminée. Cela signifie que 400 personnes, presque une sur quatre, ont abandonné la compétition en cours, ce qui est très rare.

Que s’est-il passé ici? Certains d’entre eux ont simplement insisté pour tout faire le plus rapidement possible, comme lors de leur entraînement, et n’ont pas réalisé que c’était impossible par une telle chaleur. Quant à moi, j’ai réalisé dès le début qu’il n’y avait aucune chance de battre mes propres records dans ce contexte. Je pensais juste à ce que je devais faire pour réussir à terminer la compétition.

Vous devez comprendre que c’est une compétition très coûteuse, dans laquelle les gens investissent des milliers d’heures d’entraînement, et c’est vraiment difficile de voir des gens autour de vous qui s’évanouissent au milieu, parce qu’ils ne peuvent pas lâcher un peu. Pendant tout ce temps, les équipes médicales évacuaient les personnes qui avaient décidé qu’elles voulaient tout ou rien, zéro ou cent. De fait, ils n’ont rien eu, zéro. Iron man doit aussi savoir être flexible…

A mon rythme

En revanche, moi et beaucoup d’autres nous nous sommes arrêtés à chaque poste de boisson le long du chemin et nous nous sommes assurés de boire. Il y avait aussi des sections où j’ai arrêté de courir et je suis passé à la marche, sans en avoir honte. Bien sûr, je me suis également arrêté pour une rapide prière de minha , que d’autres pourraient considérer comme une « perte de temps ». Enfin, j’ai terminé avec un grand sourire et le drapeau israélien (que j’ai porté avec moi tout le long du trajet). Bien que cela m’ait pris une heure et demie de plus que prévu. Mais je suis satisfait de mon triathlon.

Il me semble qu’il y a là un message profond : à cause de l’envie d’être numéro 1, on tombe en chemin , et pas seulement dans ce genre de compétition. Mais on peut passer de la marche à la course, on peut pédaler doucement et s’arrêter pour se reposer, l’essentiel est de continuer à avancer, dans tous les domaines de la vie, à un rythme qui nous convient. »