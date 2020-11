Sans caméras et sans dire un mot à personne, la famille de Naftali Benett accueilli chez elle une jeune femme de 24 ans sans famille et sans abri. Cette dernière, répondant au nom de Livnat, avait achevé il y a un an et demi de son service militaire dans les gardes-frontières comme « soldate sans famille ». Entre temps, elle était devenue sans abri et habitait dans une tente dressée devant le ministère des Affaires sociales.Lire la suite sur lphinfo.com