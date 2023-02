Tremblement de terre: Netanyahou veut envoyer une délégation militaire humanitaire en Syrie

Le terrible tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie cette nuit et les répliques qui l’ont suivi ont fait plus de 1700 morts en Turquie et en Syrie qui a aussi été très durement touchée.

Ce matin, Yoav Galant a ordonné à la Défense passive de s’organiser pour envoyer une délégation humanitaire en Turquie afin d’aider les populations locales et de participer aux recherches sous les décombres.Lire la suite sur lphinfo.com