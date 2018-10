Traitement anti-âge: Maimonide et le Rab de Tlemcen précurseurs?

Maïmonide (1138-1204). Lettre pour conseil diète et hygiène écrite par Maïmonide

Toutes les marques de cosmétiques encouragent le public féminin et parfois même le public masculin à acquérir des crèmes, sérums, masques et lotions “anti-âge” à des prix pas toujours abordables afin que nous affichions moins de rides, ou une peau plus souple.

Il ressort que les signes apparaissant après l’âge de 50 ans et la vieillesse en elle-même ont toujours préoccupé les humains et non seulement sur le plan physique mais aussi au niveau psychique.

Nombreux sont les rabbins du moyen-âge à cumuler plusieurs fonctions, comme Juda Halévy qui fut médecin mais aussi philosophe ou Maïmonide médecin et philosophe ou ce rabbin surnommé le Rab de Tlemcen, Rabbi Ephraïm Enkaoua et bien d’autres.

Ce dernier possédait des connaissances très approfondies en médecine : en particulier pour combattre les douleurs physiques et/ou la sénilité.