Dans un train en Israël: que se passe-t-il sur cette photo ?

Que font ces passagers du train Tel-Aviv Beer Sheva, couchés sur le sol ? Sont-ils victimes d’un accident ? Est-ce une mise en scène, un exercice ou le tournage d’un film ?

Cette photo a été diffusée par la presse et les réseaux sociaux en Israël. On y voit les passagers d’un train couchés sur le sol. Le trajet du train Tel-Aviv Beersheva passe sur plusieurs kilomètres, non loin de la bande Gaza, lorsqu’il bifurque après Ashkelon. Et lorsque les groupes terroristes du Hamas, du Djihad islamique ou d’autres, décident d’envoyer des roquettes en direction d’Israël, l’alerte retentit dans tout le secteur concerné par la menace.

Les passagers des trains comme ceux des autobus et des voitures respectent dans ce cas, les mêmes consignes de sécurité que le reste de la population. Ils doivent en cas d’alerte aux roquettes, trouver un abri. Le cas échéant, il faut se coucher sur le sol. C’est précisément ce qu’ont fait les passagers de ce train cette semaine. La roquette tirée par le Djihad islamique dans la bande de Gaza, est tombée dans un champ agricole israélien, non loin de là.