Trabelsi appelle à délivrer le passeport tunisien aux Juifs tunisiens installés en Israël !

Le ministre du Tourisme, de l’artisanat et du transport par intérim, René Trabelsi est à nouveau au cœur de la polémique. Pour cause, une interview dans laquelle il a appelé à délivrer le passeport tunisien aux juifs tunisiens installés en Israël. Car pour lui, ils restent des individus de nationalité tunisienne et ont tous les droits de visiter ou revenir dans leur pays d’origine……Détails…….