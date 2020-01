Tournant dramatique à droite!

Après une dernière entrevue entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et les ministres Naftali Benett et Raphy Peretz, la fumée blanche est sortie juste avant la fin du délai de l’inscription des listes: Raphy Peretz et son parti Habayit Hayehoudi s’allient finalement au tandem Nouvelle Droite et Ihoud Leoumi mené par le trio Benett-Shaked-Smotritch. Première conséquence majeure: Raphy Peretz « lâcche » Itamar Ben-Gvir et le parti Otsma Yehoudit qui restent au-dehors comme l’exigeait Naftali Benett. Lire la suite sur lphinfo.com