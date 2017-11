Ces touristes non-juifs qui ne veulent plus quitter Israël

Les autorités israéliennes tirent la sonnette d’alarme : l’année 2017 a vu la confirmation d’un nouveau phénomène migratoire venu d’Europe de l’Est l’année passée.

Des milliers de touristes finissent par rester dans le pays et déposent une demande d’asile. Les bureaux de l’immigration ne parviennent plus à répondre en temps et en heure à la demande. Mais qui sont ces nouveaux demandeurs d’asile que personne n’attendait ?

C’est l’ancien ministre du Tourisme Stas Misezhnikov qui leur a incidemment ouvert les portes d’Israël lorsqu’en 2008, il a supprimé les visas pour les touristes en provenance de l’ancienne union soviétique. Une politique qui a porté ses fruits puisque le nombre de visiteurs en provenance de l’ancien bloc de l’Est a pratiquement doublé. Le problème c’est que de plus en plus, ils ne rentrent plus chez eux et préfèrent rester en Israël.

Ainsi, le nombre de touristes géorgiens est passé de 91 000 en 2011 à 117 000 l’année passée. En 2012, aucun d’entre eux n’avait déposé une demande d’asile en Israël, ils étaient 5 500 à le faire aujourd’hui. Selon les autorités, d’autres restent sans même se donner la peine de remplir une demande officielle et passent ainsi dans la clandestinité.

Géorgiens et Ukrainiens arrivent en masse

Les Géorgiens sont désormais rejoints par les Ukrainiens. Cinq fois plus de touristes mais aussi un tiers d’entre eux qui demandent l’asile en Israël, soit pour 2016, pas moins de 3069 demandes et un nombre similaire cette année. Si l’on peut comprendre que la guerre en Crimée soit une raison pour certains Ukrainiens de chercher refuge ailleurs, la question reste posée pour les Géorgiens.

Selon les responsables de l’immigration, 229 Moldaves ont cette année, entamé la même démarche auprès des autorités, submergées par l’ampleur du phénomène. Le ministre de l’Intérieur Arié Déry, réclame plus de moyens et regrette que le flux de ces « faux demandeurs d’asile, pour la plupart, empêchent les employés du ministère de traiter les vrais cas de demande, noyés dans la masse ».