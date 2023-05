Tourisme : les Canadiens retournent en Israël.

Pour la première fois depuis la pandémie, et après quelques années difficiles pour l’industrie du voyage, le tourisme israélien en provenance du Canada est de retour, et plus fort que jamais.

En avril 2023, un nouveau record de 8 000 passagers est entré en Israël. Dans l’ensemble, depuis le début de l’année 2023, 26 000 touristes canadiens ont visité Israël. Cette tendance positive est constante et reflète le grand intérêt des Canadiens pour Israël. Lire la suite sur israelvalley.com