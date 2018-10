Tourisme et sécurité. La firme HSMT (Israël) experte en situation d’urgence.

Un article de Pascale Zonszain, Journaliste (1). L’ITSS, première rencontre internationale au niveau professionnel sur le thème du tourisme et des menaces sécuritaires, s’est tenue cette semaine à Jérusalem.

L’initiative israélienne a suscité l’intérêt de participants venus du monde entier pour partager leurs expériences et aussi entendre l’expertise d’Israël. Il faut dire que le secteur du tourisme, qu’il soit international ou intérieur, est en progression constante et représente aujourd’hui 4,2% du PIB de la zone OCDE, comme l’a confirmé Alain Dupeyras, chef du département Développement régional et Tourisme de l’organisation internationale.Lire la suite sur israelvalley.com