Les années 2017 et 2018 ont déjà constitué des records dans le tourisme entrant en Israël avec une affluence de plus de 4 millions de touristes en 2018. Selon les chiffres du ministère du Tourisme, l’année 2019 pourrait être encore plus faste si la courbe se poursuit au rythme du premier trimestre.Lire la suite sur lphinfo.com