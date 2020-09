Pour la première fois de l’histoire du Tour de France un cycliste d’une équipe israélienne de monte sur le podium du Tour de France. Krists Neilands, coureur letton de l’équipe israélienne « Start Up Nation » a été sacré « cycliste le plus agressif et combatif » de la 3e étape qui s’est déroulée mardi entre Sisteron et Orcières-Merlette.Lire la suite sur lphinfo.com