La compagnie chypriote Tus Airways a lancé ce 12 avril son premier vol direct Toulouse-Tel Aviv, un aller et retour entre la Ville rose et « la Ville qui ne dort jamais ». Un atout pour la communauté juive toulousaine, selon Yves Bounan, son président, qui estime : «Israël, ce n’est pas ce qu’on voit dans les médias. Il y a un vif désir de vivre, et c’est une destination tourisme ». Lire la suite sur jforum.fr