Toulouse, épicentre de la haine d’Israël, le maire visé

Toulouse épicentre de la haine d’Israël

Le Collectif Palestine Vaincra, affilié à BDS, basé à Toulouse qui, chaque jour répand ses propos anti Israël et ses appels au boycott dans les différents quartiers de la ville où eurent lieu les assassinats de Arieh et Gabriel Sandler, leur papa Jonathan Sandler et la petite Myriam Monsonego par un terroriste islamiste voulant « venger les enfants palestiniens », s’en prend directement au maire, Jean-Luc Moudenc. Lire la suite sur jforum.fr