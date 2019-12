Toujours plus… 3.000 nouvelles unités de logements en Judée Samarie.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé la construction prochaine de 3.000 nouvelles unités de logements et zones industrielles dans les villes juives de Judée Samarie, rapporte mercredi le journal Israel Hayom. Le district de Judée et Samarie est le terme employé par le Bureau des statistiques israélien pour désigner la division administrative englobant les zones à majorité juive contrôlées par l’État d’Israël, soit la zone C de Cisjordanie, à l’exception de Jérusalem-Est.Lire la suite sur israelvalley.com