Toujours pas de fièvre électorale

La situation sécuritaire continue d'attirer l'essentiel de l'attention et cela va probablement empirer. Le vendredi 23 août, une attaque terroriste s'est déroulée en Judée-Samarie, retirant la vie à Rina Shnerb z'l, une jeune fille de 17 ans, blessant son père et son frère[1]. Les tensions ont continué de s'élever au cours de la semaine passée, à la fois aux frontières Nord et Sud. Des roquettes ont, à nouveau, été tirées sur le sud d'Israël depuis Gaza[2]. Un terroriste tentant de s'infiltrer à travers la barrière avec Gaza a été tué[3]. Tsahal a frappé un site de drones iraniens en Syrie, pour prévenir un lancement de drones prévu pour s'écraser sur la population civile en Israël[4].