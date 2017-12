Top non-secret. Saviez-vous que les israéliens peuvent faire du tourisme au Liban?

Des Israéliens de confession chrétienne viennent régulièrement au Liban faire du tourisme religieux, alors que les deux pays sont techniquement en guerre depuis 1948 et n’entretiennent pas de relations diplomatiques, révèle la presse israélienne.

C’est peut-être le secret le mieux gardé de la communauté chrétienne d’Israël: le phénomène grandissant des chrétiens arabes israéliens qui se rendent au Liban pour des pèlerinages religieux. Ces pèlerinages sont coordonnés par l’Autorité palestinienne (AP), écrit The Times of Israel (TOI), un journal en ligne basé à Jérusalem, qui traite l’actualité d’Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Lire la suite sur israelvalley.com