Top 5 des meilleurs pays face au Corona : Israël, Allemagne, Corée, Australie, Chine.

Quels sont les pays les plus sûrs au monde face au Covid-19 ? Selon une étude publiée par le magazine Forbes, la Suisse fait partie des bons élèves en se classant à la 11e place. Les 180 000 Français présents en Suisse peuvent se rassurer : le pays se classe 11e au palmarès des pays les plus sûrs face à la pandémie de Covid-19, et deuxième pays européen, selon un classement publié par le magazine américain Forbes et par La Tribune de Genève.Lire la suite sur israelvalley.com