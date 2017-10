Tony Blair dénonce les gogols qui comparent Israël aux nazis !

L’ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, a dénoncé le chanteur de rock et le guitariste Roger Waters, samedi soir, après que ce musicien des Pink Floyd ait comparé Israël à l’Allemagne nazie et ait mis en garde contre les dangers posés par le lobby juif “extraordinairement puissant”.

Critique fréquent de l’État juif et partisan du Mouvement Boycott, Destruction, Sanctions (BDS), Waters a récemment affirmé que les “parallèles [entre Israël] et ce qui se passait dans les années 1930 en Allemagne sont tellement évidents” et que le lobby juif est si “extraordinairement puissant” qu’ils exercent une influence dangereuse en Occident.