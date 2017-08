Sandra Zeitoun, la fiancée de Tomer Sisley a posté sur son compte Instagram plusieurs photos du couple en train de s’embrasser sous les chutes d’eau d’Ein Gedi!

« Quand l’amour de ta vie te donne le baiser le plus sexy et le plus mouillé du monde <3 #nahalArougot #einGedi #israel #partenaireincrime #lesSiley », a commenté Sandra Zeitoun