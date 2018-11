Toledot: les bénédictions du patriarche Isaac- vidéos

Parashat Toledot: Yisshak and Esav

“Les bénédictions d’Isaac à Jacob et Ésaü :” De la rosée des cieux et de la graisse de la terre “

Isaac bénissant Jacob, peint par José de Ribera

Les bénédictions qu’Isaac a données à Jacob et à Esaü constituent l’un des passages les plus difficiles de la Torah, aux prises avec l’exégèse biblique des Sages jusqu’à nos jours.

Dans cet article, je me concentrerai sur l’intention d’Isaac de bénir Esaü, une intention qui nous semble assez embarrassante dans la mesure où ses femmes étaient une source d’amertume pour Isaac et Rebecca et il était destiné à symboliser l’ennemi principal de la maison de Jacob .Lire la suite sur jforum.fr