Togo, Kenya, Nigeria… L’export d’Israël vers l’Afrique dépasse $1 milliard.

Israël-Afrique. Où en sont les relations économiques? Selon un article récent (1) : « Au-delà des ventes d’armes et du commerce de pierres précieuses, les relations économiques couvrent un vaste champ s’étendant des activités minières à l’agrobusiness, en passant par les écotechnologies. La société Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) intervient dans l’extraction du cuivre, du cobalt, du pétrole et du gaz en Namibie, Angola, Afrique du Sud, Sierra Leone et au Botswana. Au Kenya, les entreprises israéliennes investissent dans l’infrastructure hôtelière ; en Côte d’Ivoire, le groupe Telemania construit une centrale thermique au gaz naturel à Songon-Dagbé (banlieue d’Abidjan).Lire la suite sur israelvalley.com