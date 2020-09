TiSHRi: le mois du Repentir (vidéo)

Le mois de Tishri marqué par la fête de Roch Hachana, est le septième mois de l’année mais, ainsi que nous le lisons dans le traité de Rosh Hashana, il y a quatre « jours de l’an » dans le calendrier hébraïque : Le 1er nissan pour le décompte des années de règne d’un souverain et fixer les fêtes, le 1er eloul pour la dîme sur le bétail, le 1er tishré pour le décompte des années, pour les années shabbatiques (shemita) et pour le jubilée et pour la semence des légumes ; le 15 shevat (10 bishevat selon beit shamaï et le 15 selon beit hillel) pour la plantation des arbres.Lire la suite sur jforum.fr