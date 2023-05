En tout, 26 roquettes et 6 tirs de mortier on visé le sud d’Israël depuis ce matin (mardi).

Deux roquettes sont tombées dans la ville de Sdérot faisant un blessé grave et plusieurs autres blessés plus légers. Des dégâts ont été causés à des habitations et des voitures.Lire la suite sur lphinfo.com