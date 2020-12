TIME sélectionne 6 inventions israéliennes qui vont révolutionner le monde

Une voiture pliante et du sucre restructuré font partie des innovations citées par le magazine pour leur originalité, leur créativité, leur efficacité, leur ambition et leur impact.

Six produits israéliens parmi les «Meilleures inventions de 2020: 100 innovations qui changent notre façon de vivre» du magazine TIME ont été cités comme des inventions «rendant le monde meilleur, plus intelligent et même un peu plus amusant».

Les nominations des rédacteurs en chef et des correspondants mondiaux du magazine ont été jugées sur la base de «l’originalité, la créativité, l’efficacité, l’ambition et l’impact».

Augmedics (dont le siège est à Chicago avec R&D à Yokne’am Illit) a remporté une place sur la liste pour Xvision, «un casque qui utilise la réalité augmentée pour transformer la tomodensitométrie d’un patient en une visualisation 3D. C’est une aide précieuse pour guider un chirurgien de la colonne vertébrale à travers les opérations.

Beewise of Beit HaEmek a été cité pour Beehome, sa ruche artificiellement intelligente qui surveille les abeilles et répond automatiquement aux dangers tels que les parasites ou les températures irrégulières. Beehome peut «doubler la capacité de pollinisation et la production de miel, tout en réduisant le taux de mortalité des colonies». En savoir plus sur Beewise ici .

La voiture électrique pliante de City Transformer , une deux places encore en phase de prototype, a été choisie pour sa capacité à «rentrer ses roues, en les rapprochant pour atteindre une largeur d’un mètre pour les rues étroites et les endroits confortables» tout en pouvant atteindre des vitesses de jusqu’à 55 miles par heure. En savoir plus sur City Transformer basé à Tel Aviv ici .

Incredo Sugar par DouxMatok, société de technologie alimentaire basée à Petah Tikva, est présent sur cette liste pour «une forme nouvellement conçue de l’édulcorant qui permet aux boulangers et aux entreprises alimentaires de réduire la teneur en sucre de 30 à 50% tout en conservant le même niveau de douceur. En savoir plus sur Incredo Sugar ici .

Le siège d’ appoint à dossier haut Mifold Hifold Fit-and-Fold de Carfoldio a été salué par les juges pour être «le siège d’appoint à dossier haut le plus réglable au monde», conçu pour les enfants de 33 à 100 livres. Le siège a «des panneaux de tête, de torse et de siège réglables et se replie à peu près à la taille d’un sac à dos pour un transport facile.» En savoir plus sur l’entreprise basée au Texas, fondée en Israël, ici .

TrialJectory a gagné une place sur la liste de TIME pour «un service qui utilise l’Intelligence Artificielle pour lire des milliers d’essais cliniques et extraire des informations sur les types de patients recherchés par les chercheurs. Son algorithme associe ensuite les utilisateurs aux essais cliniques », principalement axés sur les traitements expérimentaux du cancer. La société possède des bureaux à Tel Aviv et à New York.

SOURCE :Israel21c