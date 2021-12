Time 2021: 4 inventions israéliennes parmi les meilleures de l’année

La liste des « Meilleures inventions de 2021 » du magazine TIME nomme 100 « inventions qui rendent le monde meilleur, plus intelligent et un peu plus amusant ». Quatre d’entre elles sont israéliennes :

La technologie de recharge de véhicules sans fil ElectReon dans la catégorie des transports ;

La solution ag-tech SupPlant dans la catégorie de l’agriculture plus intelligente ;

OrCam Read dans la catégorie accessibilité ;

Percepto AIM pour les inspections automatisées dans la catégorie intelligence artificielle.

ElectReon…

a inventé une technologie de recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) sur route pour les véhicules commerciaux, publics et de tourisme. L’infrastructure de recharge recharge sans fil les véhicules électriques sur la route lorsqu’ils sont en mouvement ou au repos. La société travaille sur des projets pré-commerciaux en Allemagne, en Italie, en Suède et en Israël. avec des plans d’expansion en Amérique du Nord.

SupPlant…

utilise des capteurs pour surveiller la température et l’humidité des cultures, fournissant des instructions très précises aux agriculteurs de 14 pays pour maximiser les rendements. Une approche sans capteur, destinée à 450 millions de « petits exploitants » dans le monde en développement, vient ensuite.

OrCam Read…

est un appareil portable unique en son genre avec une caméra intelligente qui lit de manière transparente le texte à partir de n’importe quelle surface imprimée ou écran numérique. Il est destiné aux personnes souffrant de basse vision légère, de fatigue de lecture, de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et à toute personne consommant de grandes quantités de texte.

Percepto…

La solution logicielle d’ inspection et de surveillance autonomes (AIM) de Percepto pour les sites industriels utilise des drones et des robots pour automatiser les inspections, les interventions d’urgence et la sécurité. De la capture de données aux informations et rapports basés sur l’IA, Percepto AIM est utilisé par les entreprises Fortune 500 du monde entier. La mise à niveau 2022 de l’AIM sera dévoilée le 17 novembre et propose des analyses basées sur l’IA pour des secteurs spécifiques tels que l’énergie solaire, l’exploitation minière, l’énergie, le pétrole et le gaz.

Pour constituer la liste 2021, TIME a sollicité les nominations de ses rédacteurs et correspondants du monde entier, ainsi que via un processus de candidature en ligne. TIME a ensuite évalué chaque candidat sur des facteurs tels que l’originalité, la créativité, l’efficacité, l’ambition et l’impact.

SOURCE : Israel21c