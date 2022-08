Tibériade, la riviera du nord d’Israël ?

Mal aimée des médias, qui se plaisent à souligner sa dimension religieuse et surannée, le caractère provincial de Tibériade jure avec le violent modernisme d’autres cités israéliennes. Vivant des recettes du tourisme, la ville et sa riviera attire un public varié, orthodoxe ou laïc. Tous y trouvent un environnement compatible avec ses valeurs et une réelle douceur de vivre. Aimer la plage et pèleriner sur les tombes des grands sages n’est pas contradictoire. Mais les défis du présent fragilisent cet équilibre entre spiritualité et modernité.

Passer quelques jours à Tibériade et y résider sont deux choses radicalement différentes. Pour les touristes, la dimension balnéaire de la ville est leur principale motivation. Pour y séjourner, ils ont l’embarras du choix. La ville comporte plus de 70 hôtels (dont 21 affichent 4 étoiles ou plus). Les plus fortunés descendront sur la riviera au Léonardo ou au Caesar, avec piscine, spa, galerie commerciale, le tout à proximité du lac. Si on inclut les chambres d’hôtes, Tibériade offre près de 145 structures d’accueil (les services fiscaux en dénombrent 281 !), pour tous les budgets. A l’intention des plus modestes, de nombreux espaces accueillent les campeurs sur la berge, au sud de la ville.

Pionnier et hôtelier

Le premier hôtel de Tibériade a été fondé en 1838, par un Juif polonais du nom de Haïm Weissman. En pleine époque ottomane, ce pionnier de l’hôtellerie juive (qui était également médecin, guide forestier et entrepreneur) sut profiter de l’attraction qu’exerçait Tibériade sur tous les pèlerins, aventuriers, écrivains et autres excentriques qui cherchaient à découvrir les secrets de la Terre sainte. Sioniste et visionnaire, il transforma sa maison en hôtel. Plus d’un siècle plus tard, dans les années 1950-1960, c’est dans ce même hôtel que David Ben Gourion et les dirigeants du pays viendront se reposer. Depuis, le lieu a été agrandi, rénové : c’est devenu le Gali Kinneret.

Tout cela, les touristes l’ignorent. Pour eux, la ville est surtout une occasion de se baigner dans l’eau douce et fraîche du lac ou de se relaxer dans les sources thermales et chaudes de Hamei Tibéria. Leurs enfants s’en donnent à cœur joie sur les hauts toboggans des parcs nautiques. Puis, le soir, on déguste en famille des grillades de poissons dans les nombreux restaurants de la ville. S’ils sont religieux, ils iront se recueillir sur les tombes de Rabbi Meir Baal HaNess, du Ramhal (Rabbi Moché Haïm Luzzatto), de Maïmonide et de Rabbi Akiba, devenues aujourd’hui des lieux de pèlerinage.

La fin des Temps dans la sérénité

Car la dimension religieuse de la ville attire une seconde catégorie de touristes. Ceux pour qui Tibériade est bien – après Jérusalem, Hébron, et Safed – l’une des quatre villes saintes d’Israël. Pour cette population avide de spiritualité, le nom de la ville ne provient pas de l’empereur Tibère, qui l’aurait fondé au tout début de l’ère chrétienne, mais du mot hébreu « Tabour », qui signifie « nombril ». De même que le nombril est ce qui reste du lien qui unit la mère à l’enfant, Tibériade est le lieu secret où Israël se relie à son Créateur.

Une très ancienne tradition assure que la ville jouera un grand rôle à la fin des temps. Selon plusieurs sources, la Rédemption finale et la Résurrection des morts commenceront à Tibériade. Après la destruction du Second Temple, les sages du Sanhédrin y trouvèrent refuge en l’an 193. Ils y restèrent jusqu’en l’an 363, année où un terrible tremblement de terre frappa toute la Galilée. Car la ville est construite sur le rift de la mer Morte, une zone instable au niveau sismique.

La riviera du nord ?

La richesse historique de Tibériade est aussi un atout majeur de la ville. Se promener entre ses murailles de basalte noir, c’est croiser ce qu’ont laissé tous ceux qui gouvernèrent autrefois la région : Romains, Byzantins, Perses, musulmans, croisés, mamelouks, Ottomans, Anglais. Mais si cette richesse est source de fierté pour les 48 000 habitants de la Tibériade d’aujourd’hui, elle est parfois vécue comme un frein à la modernité, comme si l’histoire devait ancrer la ville définitivement dans un passé aussi complexe que révolu. Avec un taux de croissance annuel de 2,2 %, la note de Tibériade au classement socio-économique est de 4 sur 10. Avec un salaire moyen inférieur de 20 % à la moyenne nationale, le tourisme reste la principale activité économique. La zone industrielle des Hauts de Tibériade, qui s’étend vers le carrefour Golani, assure quelques milliers d’emplois.

Enfin, l’hôpital de Poriah, qui dessert toute la région, attire nombre de professionnels qualifiés de la santé. Pour fixer la ville dans la modernité, un immense centre commercial, bloc sans âme d’acier et de béton, a été construit en 2013 au centre de la ville. Les projets des différents maires pour faire de Tibériade la riviera du nord d’Israël se sont heurtés à l’opposition entre religieux et laïcs. Ce conflit a culminé en 2019 lorsque l’ancien maire Ron Kobi, voulant dynamiser la ville, a cru bon de proposer qu’on déplace le tombeau de la femme de Rabbi Akiba et d’autoriser les transports publics le Chabbat.

Destituée en janvier 2020, la ville est aujourd’hui administrée par Boaz Yossef, 60 ans. Ce natif de la région est résolument optimiste sur l’avenir de la jeunesse de Tibériade : « Leurs notes obtenues dans les 4 lycées qui préparent au baccalauréat sont parmi les plus hautes du pays. »

Courir pour se dépasser

En attendant, la ville se prépare à accueillir le 45e Marathon international de Tibériade qui devrait avoir lieu le vendredi 9 décembre 2022. Peu de gens savent que c’est Tibériade qui, la première, a lancé dans l’Etat juif, la mode des marathons. Cette fois encore, les participants auront la joie de fouler les 42,2 kilomètres de la piste la plus plate d’Israël : après un départ vers le sud le long du lac, ils monteront ensuite vers le nord en direction d’Ein Gev, d’où ils s’en retourneront vers Tibériade. Ce marathon, considéré comme l’un des plus anciens, est aussi celui qui, à moins de 200 m sous le niveau de la mer, se déroule le plus bas au monde. Il y a là tout un symbole : comme si l’effort silencieux des coureurs manifestait la volonté irréductible de la ville de prendre son envol et de surmonter tous les défis du présent.

L’une des villes les plus accueillantes pour les Nouveaux immigrants

Guidés par Moché Baudouin, et Yoël Haddad qui les aident à Tibériade dans leurs démarches, nous avons rencontré deux nouveaux immigrants francophones : Haïm David Hélias, 52 ans, venu directement de Nouvelle-Calédonie où il était commerçant, et David Lévy, 57 ans, de Paris, qui va se lancer dans la boulangerie-pâtisserie. Tous les deux apprécient la qualité de l’accueil reçu à Tibériade. La ville vient de recevoir 600 juifs ukrainiens, qu’il a fallu loger et aider.

Mais la municipalité a l’habitude : ils ont récemment dû gérer l’arrivée de 500 juifs éthiopiens et de Bné Ménaché, venus d’Inde. « Il ne faut jamais mentir à un Olé » nous confie Moché Baudouin, qui stigmatise certaines municipalités qui promettent monts et merveilles aux nouveaux immigrants et les abandonnent à leur sort une fois arrivés. Tibériade a ainsi mis sur pied une réelle structure d’accueil qui oriente les nouveaux venus vers un oulpan adapté à leur niveau, leur conseille une filière professionnelle, et leur trouve un emploi. « Nous ne les lâchons que lorsque nous les sentons capables de voler de leurs propres ailes. »

