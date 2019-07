Tibériade, Jet-ski : Sauvetage filmé d’un couple

Cela aurait pu mal finir. La patrouille navale du Kineret (lac de Tibériade) aperçoit, lors d’une patrouille de routine, un jet ski abandonné au cœur de la mer de Galilée. (Vidéo ci-dessous).

Le Jet-ski est abandonné, apparemment, il est en panne… Les patrouilleurs ont immédiatement commencé à scruter la surface de l’eau dans la direction du courant et du vent. À environ un demi-kilomètre du Jet-ski, un homme et une femme agitaient les mains et demandaient de l’aide. Leur gilets de sauvetage leur ont sauvé la vie. Les sauveteurs aussi !