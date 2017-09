Thierry Lhermitte vous souhaite « Shana Tova »

C’est un Chef d’oeuvre, « Inconnu à cette adresse » est un texte magistral, bouleversant : dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance, le ton s’assèche entre les deux amis. On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive…Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu’aurions nous fait à leur place ? Le courage suffit-il à contrer le courant ? Et quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

Thierry Lhermitte revient en Israel pour jouer la piece avec Francis Huster le 22 Octobre 2017 – 20H30 à TEL AVIV au Beit HaChayal et le 23 Octobre 2017 – 20H30 à JERUSALEM – Gerard Behar

Pour l’occasion l’acteur vous délivre ses meilleurs vœux pour 5778 en vidéo…

« On n’a qu’un seul désir, le faire lire » Télérama