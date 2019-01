Theresa May à Corbyn : « Vous êtes prêts à parler avec le Hamas et le Hezbollah mais pas avec moi »

La petite phrase de Theresa May a fait mouche outre manche. « Vous êtes prêt à rencontrer le Hamas et le Hezbollah mais pas moi pour évoquer le Brexit », a déclaré le Premier ministre britannique Theresa May au chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Une formule prononcée au cours d’un débat houleux aux parlement britannique.

Corbyn est resté interdit et n’a pas su quoi répondre. May a fait mouche !

The PM goes on to attack Corbyn for his willingness to meet and talk with Hamas, Hezbollah and the IRA but fails to meet her to talk Brexit! pic.twitter.com/jlDzzFUsm1

— SussexFriendsIsrael (@SussexFriends) 23 janvier 2019