La grande majorité des élèves israéliens ne connaissent pas la Théorie de l'Evolution de Darwin. Cette théorie n'est plus au programme des collèges et lycées depuis 4 ans alors qu'elle l'était auparavant. Un sondage a montré que seul 28% de la population israélienne accepte la théorie de Darwin sur l'évolution, et que la vaste majorité des israéliens, 59%, pense que Dieu a crée l'homme.