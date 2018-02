THE VOICE : le BNVCA demande la “disqualification directe” de la candidate anti-israélienne Mennel Ibtissem

Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a appelé lundi la chaîne TF1 a disqualifié une candidate de l’émission The Voice qui a écrit en 2016 des messages controversés sur Israël et sur le massacre islamiste de Nice.

“Il s’avère que Mennel Ibtissem est l’égérie du mouvement illégal BDS. Dès le lendemain de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés, elle déclare, dans son tweet le 15 Juillet 2016 : “C’est bon c’est devenu une routine, un attentat par semaine !! Et toujours pour rester fidèle, le “terroriste” prend avec lui ses PAPIERS d’identité. C’est vrai que quand on prépare un sale coup on n’oublie SURTOUT PAS de prendre ses papiers !! #prenezNousPourDesCons”. En Août 2016, elle qualifie l’Etat Français de “vrais terroristes”.”, a rappelé l’organisation juive dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info