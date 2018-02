La candidate musulmane Mennel Ibtissem qui a “émerveillé” samedi soir le jury de The Voice s’avère être une anti-israélienne notoire et a tenu des propos choquants au lendemain du massacre islamiste de Nice qui avait coûté la vie à 87 personnes et fait de 400 blessés.

