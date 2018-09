Venant du magazine économique The Marker, lié au quotidien Haaretz, le compliment prend d’autant plus de valeur! Le magazine a établi un classement des personnalités qui ont marqué l’année 5778 en Israël et qui ont été les plus influentes. C’est la ministre de la Justice Ayelet Shaked qui a été placée en tête de liste. […]Lire la suite sur lphinfo.com