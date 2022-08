Texte intégral : Yaïr Lapid sur l’opération militaire à Gaza

Voici les déclarations du Premier ministre israélien Yaïr Lapid sur l’opération « Aurore », une mission de Tsahal lancée vendredi contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza.

(Vendredi 5 aout) « Il y a environ quatre heures, les Forces de défense israéliennes, en coopération avec l’Agence de sécurité israélienne (Shin Bet), ont frappé des cibles du Jihad islamique à Gaza. Parmi les personnes tuées figuraient Taysir al-Jabari, l’un des deux plus hauts commandants du Jihad islamique, ainsi qu’une cellule se préparant à lancer une attaque de missiles antichars contre Israël.

La directive que les forces de sécurité ont reçue de nous était claire : Israël ne restera pas les bras croisés lorsque certains tentent de nuire à ses civils. Ce gouvernement a une politique de tolérance zéro pour toute tentative d’attaque – de quelque nature que ce soit – de Gaza vers le territoire israélien.

Les organisations terroristes ne fixeront pas l’ordre du jour dans la zone adjacente à Gaza, nous ne tolérerons aucune menace contre nos civils. Je remercie le ministre de la Défense Benny Gantz, l’armée israélienne et ses commandants dirigés par le chef d’état-major général, le lieutenant-général Aviv Kohavi, et l’ISA dirigée par Ronen Bar, pour la qualité de leurs renseignements et pour leur exécution précise.

Dans le même temps, nous n’accepterons aucun ultimatum concernant les opérations de Tsahal et des forces de sécurité, y compris sur d’autres fronts. Tous ceux qui doivent être arrêtés seront arrêtés. Toute tentative de nuire à des civils ou à des soldats se heurtera à une réponse sévère.

L’activité d’aujourd’hui à Gaza est menée contre des menaces concrètes qui perturbaient la routine quotidienne dans le sud d’Israël. Israël n’est pas intéressé par un conflit plus large à Gaza, mais nous n’hésiterons pas non plus à riposter.

Peu importe le temps que cela prendra

J’appelle tout le monde à obéir aux directives dans les jours à venir. J’ai confiance dans le public israélien, et je suis sûr qu’il apportera son plein soutien à notre établissement de sécurité. Peu importe le temps que cela prendra, nous éliminerons la menace qui pèse sur nos citoyens.

Le peuple d’Israël est fort, il comprend l’importance de la dissuasion, il se tient aux côtés des habitants du sud. Nos forces de sécurité sont préparées avec un ensemble de réponses puissantes à toute attaque.

Nous affronterons l’ennemi avec force, ensemble.

Un mot pour les médias internationaux : Israël a mené une opération antiterroriste précise contre une menace immédiate.

Notre combat n’est pas avec le peuple de Gaza.

Le Jihad islamique est un mandataire iranien qui veut détruire l’État d’Israël et tuer des Israéliens innocents. Le chef du Jihad islamique est à Téhéran au moment où nous parlons.

Nous ferons tout ce qu’il faut pour défendre notre peuple.