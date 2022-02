Mesures de sécurité renforcées: trois terroristes armés des Martyrs d’el Aqsa, neutralisés par Tsahal

Après les multiples incidents à balles réelles des derniers jours, visant aussi bien les soldats de Tsahal que des habitants de Judée Samarie, « les mesures de sécurité ont été fortement renforcées » a annoncé le Ministre Benny Gantz. L’attaque la plus récente attribuée aux terroristes s’était produite le 29 janvier, lorsqu’un véhicule militaire avait essuyé des tirs dans le nord de la Cisjordanie. Deux jours plus tôt, des soldats postés à un poste de contrôle avaient essuyé des tirs près de la colonie d’Itamar et avant cela, un autre poste militaire près de Naplouse avait essuyé des tirs. Ce matin, l’armée a déclaré qu’une force conjointe composée de troupes, d’unités anti-terroristes de la police et du Shin Bet a identifié l’escouade et a lancé l’opération.Lire la suite sur jforum.fr