On a l’habitude de dire que l’instinct maternel est l’une des choses que les humains et la plupart de animaux ont en commun. C’est faux. Pas chez tous les humains. La haine antisémite féroce instillée depuis des décennies par la propagande et l’éducation arabes palestiniennes fait qu’une mère dont le fils est mort en commettant […] Lire la suite sur lphinfo.com