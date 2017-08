Terrorisme et BDS : la France vit à l’heure de ses déséquilibrés©

Des mots pour cacher les maux : déséquilibrés et Bds !

Ainsi la France vit à l’heure de ses déséquilibrés.

Par Evelyne Gougenheim

Ils ont une Identité floue, des origines floues, mais pourquoi s’intéresserait-on à des actes de déséquilibrés ? Car tel est bien l’enjeu de ce changement sémantique.

S’il s’agit de terroristes, des questions sont posées, des analyses à faire, des enquêtes, des mesures pour comprendre, anticiper, trouver des complicités, des réseaux, démanteler des filières pour continuer à protéger. Il est vrai que c’est inquiétant, surtout lorsqu’on annonce 20 000 fichés S et 273 (?) retours de Syrie identifiés.

Et je ne parle pas de la large population non amalgamée qui ne manifeste pas, ne dénonce pas et au mieux déclare ne pas avoir de lien avec l’islam.

Quant aux déséquilibrés : qui peut dire ? Qui peut faire ? A quoi cela servirait-il ? Des loups solitaires égarés. Les loups solitaires avaient bien préparé le terrain.