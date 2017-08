Terrorisme : 271 djihadistes de retour en France (ministère de l’Intérieur)

217 majeurs et 54 mineurs sont rentrés des zones de combats en Irak et en Syrie en France, selon le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb, et même si ce chiffre représente une proportion assez faible de quelque 1.910 Français considérés comme djihadistes par l’État français en 2016, la menace terroriste reste « très élevée » dans le pays.

Avec 271 djihadistes, dont 217 adultes et 54 mineurs, qui sont de retour sur le sol français après avoir participé aux combats dans les rangs de Daech en Syrie et en Irak, le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb ne cache pas son inquiétude à ce sujet lors de son entretien au Journal du Dimanche.

Même si, d’après lui, ces personnes « font l’objet d’un traitement judiciaire systématique par le procureur de la République de Paris et nombre d’entre eux sont actuellement incarcérés », le niveau de la menace terroriste reste « très élevé » dans le pays, avertir M.Collomb, qui rappelle que sept tentatives d’attentats ont déjà été déjouées depuis le début de l’année.