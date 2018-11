Terreur en Egypte pour les Chrétiens : 7 Coptes massacrés par Daech

Le groupe terroriste djihadiste Etat islamique (Daech) a revendiqué vendredi l’attaque à l’arme automatique perpétrée en Egypte contre deux cars transportant des Coptes, une minorité chrétienne.

Les deux autocars ont été attaqués près du monastère St Samuel le confesseur, à Minya, à 260 km du Caire. Sept personnes ont été tuées et 18 autres blessées, dont des enfants.

BREAKING #Egypt Video with sensitive images of attack against mini-bus carrying Coptic Christians near #Minya causing at least 7 dead and 14 injured Local sources say possible IS attack@StateDept @IsraelMFA @CIA @Tsahal_IDF @jrossman12 @jihadi_threat @RosannaMrtnz @Jasminechic00 pic.twitter.com/jkDOPsH3cL