Tentative de détournement d’un vol Munich-Paris, un boxeur neutralise le forcené

Le double champion de France de boxe Tarik Sahibbedine a évité vendredi le détournement d’un vol Munich-Paris.

“Hier soir sur le vol retour de Munich, Tarik a maîtrisé en plein vol un forcené qui cherchait à entrer dans la cabine de pilotage dans l’intention de détourner l’avion.

Devant les 200 passagers et l’équipage tétanisés, l’ancien champion de boxe est intervenu pour tenter de raisonner l’individu de plus en plus agressif et déterminé avant de le plaquer au sol, le ligoter et le maîtriser jusqu’à l’atterrissage et l’intervention des forces de police de l’aéroport de Roissy”, a indiqué sur Facebook Arnaud Romera, journaliste France TV. L’histoire a été confirmée par le Ministère de l’intérieur.Lire la suite sur lemondejuif.info