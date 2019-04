Tentative d’attentat en Samarie

Samedi matin, un terroriste a tenté de poignarder un policier près de l’intersection de Tapouah’ en Samarie. Il s’était approché d’un poste de contrôle de gardes-frontières qui l’avaient immédiatement trouvé suspect. Il s’est soudain enfui et des combattants se sont mis à sa poursuite en jeep. Après qu’ils lui aient barré la route, le suspect a sorti un couteau de sa poche et a tenté d’ouvrir la porte côté conducteur. Ce dernier a réussi à tirer et a blessé le terroriste qui a été très gravement blessé et transporté à l’hôpital Beilinson.Lire la suite sur lphinfo.com