La terroriste qui a tenté de mener une attaque combinée ce mercredi matin et a été abattu par une force de Tsahal s’appelle May Afana, d’Abu Dis à l’est de Jérusalem. Peu de temps avant l’incident, elle a posté un Post Facebook dans lequel elle écrivait : « Plus de vie ».Lire la suite sur jforum.fr