Tensions croissantes entre le ministère de la Santé et celui des Finances

Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz a une nouvelle fois menacé de quitter la coalition si de sérieuses modifications ne sont pas apportées au plan budgétaire proposé par le ministre des Finances Avigdor Lieberman. Il demande plusieurs milliards de shekels en plus de ce que propose Avigdor Lieberman. « Ce gouvernement est de droite et nous sommes sur la voie d’une crise de coalition » a-t-il confié à des proches. Au ministère des Finances, on qualifie les exigences d’Horovitz de « déconnectées des réalités ».Lire la suite sur lphinfo.com