Télévision palestinienne: « Bush et Sharon ont assassiné Arafat »

Un programme d’enfants de la chaîne de télévision publique palestinienne a déclaré à ses jeunes téléspectateurs qu’Israël avait assassiné le défunt chef terroriste Yasser Arafat ainsi que «beaucoup d’autres de notre peuple» !

« Ils ont tué Yasser Arafat, parce que jusqu’à son dernier souffle il a défendu les enfants de son peuple pour la guerre et pour la paix, diplomatiquement et aussi avec un fusil, avec une arme », a déclaré l’hôte de The Best Home, traduit par des Israéliens du Groupe de surveillance Palestinian Media Watch.

En réponse, un jeune participant a chanté un chant populaire d’Arafat vénérant la mort et vengeant Jérusalem.

Le garçon a crié: «En esprit et en sang, nous vous rachèterons Al-Aqsa [mosquée sur le Mont du Temple]! Des millions de martyrs marchent vers Jérusalem! »

L’hôte a confirmé l’appel du jeune garçon au martyre, ajoutant: «Nous suivrons le chemin de Yasser Arafat».

Du poison dans son oreille

Pour célébrer l’anniversaire de sa mort le 11 novembre 2004, le réseau de télévision de l’Autorité palestinienne a diffusé une vidéo plusieurs fois par jour accusant Israël d’avoir empoisonné Arafat et prétendant qu’Israël ciblait de la même manière Abbas.

« Israël tente de répéter le scénario de l’assassinat de feu Yasser Arafat avec le président Mahmoud Abbas », a déclaré Ahmed Majdalani, membre du Comité exécutif de l’OLP et secrétaire général du FPLP – classé comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’UE.

Ahmed Abd Al-Rahman, membre du Conseil consultatif du Fatah, a cité une conversation entière selon lui entre le premier ministre israélien Ariel Sharon et le président George W. Bush dans lequel les deux concoctent un complot pour tuer Arafat:

«Je dis qu’ils ont mis du poison dans son oreille un an plus tôt. Un poison lent. Et il a commencé à agir progressivement et la santé de Yasser Arafat s’est détériorée … [L’ancien Premier ministre israélien] Sharon a dit à [l’ancien président] Bush: «Mon frère, nous allons nous débarrasser de lui et le tuer» [Il parlait] d’Arafat. [Bush] lui a dit: «Laissez-le à Dieu.» Sharon lui a répondu: «Mais Dieu a besoin d’aides sur la terre. »