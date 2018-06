Tel-Aviv sera t-elle une escale pour les fashion-victims du monde entier?

Le directeur général de l’Association israélienne du textile et de la mode et fondateur de la Semaine de la mode de Tel-Aviv : « l’industrie de la mode peut vraiment décoller en Israël. » Voilà plus de 30 ans que la Semaine de la mode ne s’était pas tenue à Tel-Aviv. Elle a été remise au goût du jour l’an dernier grâce au créateur italien Roberto Cavalli. Il aura fallu à Ofir Lev (Directeur de l’Association textile) deux ans de travail acharné pour atteindre l’objectif qu’il s’était fixé : fournir une plate-forme, afin de promouvoir l’industrie israélienne de la mode et les jeunes créateurs. Lire la suite sur israelvalley.com