PORT de TEL AVIV – Caché derrière une boulangerie Aboulafia et un magasin chic de design de cuisines se trouve l’hôtel Spot – dernière-né de l’industrie du tourisme à Tel Aviv, et premier « hôtel capsule » du pays.

Le concept a été développé au Japon – et en particulier, ce concept de pièces extrêmement étroites et offrant un logement peu cher, basique et néanmoins confortable aux clients réticents à l’idée de payer une chambre dans un hôtel plus conventionnel. L’établissement – qui se qualifie aussi « d’hôtel capsule » – a repris l’idée et lui a donné une saveur méditerranéenne.Lire la suite sur israelvalley.com