TEL-AVIV: Le propriétaire couche ses 7 locataires sur son testament

Ouri Giladi possédait 7 appartements dans un des quartiers les plus recherchés de Tel-Aviv. Le journal « Kalkalist » a révélé c une histoire digne d’un scénario de film. Giladi est décédé prématurément à l’âge de 56 ans et n’avait pas d’héritier. Peu après son décès, son avocat a rendu visite aux 7 locataires de l’immeuble de la rue Mihal, dont son client était le propriétaire exclusif.

Le conte de fée a bien eu lieu ! Ouri Giladi avait décidé de léguer ses appartements aux locataires qui les occupaient. Du jour au lendemain, ils sont devenus détenteurs d’un bien immobilier évalué dans ce quartier à environ deux millions et demi de shekels l’unité (550 000 euros environs).« Le plus fou » raconte l’avocat, « c’est que certains locataires venaient d’emménager au début de l’été. Ils ne m’ont pas cru lorsque je leur ai apporté la nouvelle ».

Ouri Giladi était issu d’une famille communiste qui avait émigré en Israël au moment de l’indépendance du pays. Il avait lui-même hérité de cet immeuble et estimait « qu’il était juste de partager », rapporte encore son avocat.