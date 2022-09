Tel-Aviv, la ville qui utilise l’ombre pour sauver des vies.

Le long des trottoirs bordés d’arbres du parc Atidim de Tel Aviv, un quartier d’affaires et commercial situé dans le nord de la ville, un nouvel ajout curieux à la canopée urbaine est arrivé il y a quelques mois. Ressemblant à quelque chose entre une antenne parabolique et une voile de bateau, la structure connue sous le nom de LumiWeave est faite d’un tissu léger innovant conçu pour fournir de l’ombre pendant la journée et un éclairage à l’énergie solaire une fois le soleil couché dans la ville israéliennE Lire la suite sur israelvalley.com